Danilo Livi è stato ritrovato in serata a Porto San Giorgio e portato all'ospedale, si era allontanato da casa all'ora di pranzo e i genitori avevano sporto denuncia

SAN BENEDETTO - E' stato ritrovato in tarda serata, oggi 11 marzo 2024, e in buone condizioni il giovane di 23 anni che era scomaprso da casa ieri alle 13 e per il quale i familiari avevano chiesto aiuto ai social pur di rintracciarlo. Danilo Livi che abita nella zona di Santa Lucia era scomparso nel nulla e i familiari non erano in grado di contattarlo tanto che avevano timore potesse essergli accaduto qualcosa.

La denuncia

I genitori quindi avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri i quali hanno immediatamente attivato il protocollo della prefettura di Ascoli Piceno per casi come il suo. E' stato anche lanciato un appello urgente tramite social media e i mezzi di informazione: un protocollo che ha dato i suoi frutti visto che intorno alle 22 il giovane è stato rintracciato a Porto San Giorgio sano e salvo anche se è stato portato all'ospedale per accertamenti. Era infatti tutto bagnato per via della pioggia e i soccorritori si sono voluti accertare che non fosse in stato di ipotermia.