Autovelox sulla Salaria, ripartono i controlli: ecco le quattro date fissate per i rilevamenti

MONTEPRANDONE - Anche nel 2022, prosegue la campagna di controlli con autovelox, mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone, messa in campo dalla polizia locale.

Per il mese di gennaio, gli agenti agli ordini del comandante Eugenio Vendrame posizioneranno l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio. Di seguito il calendario dei giorni e luoghi: mercoledì 12 gennaio, dalle ore 8 alle 11, via San Giacomo. Mentre sabato 15 gennaio, dalle 10 alle 13.30, la pattuglia con la strumentazione di controllo sarà su via Salaria, zona contrada Sant’Anna. Continuando nel calendario, arriviamo a martedì 18 gennaio: dalle 8 alle 12, autovelox lungo via Scopa: trafficata strada della zona industriale di Centobuchi. Il mese si chiude lunedì 31 gennaio, dalle 13 alle 17, quando la polizia municipale tornerà nuovamente lungo via Salaria, ma questa volta in zona contrada San Donato. Sono anni che i vigili urbani svolgono un capillare servizio di monitoraggio delle principali arterie monteprandonesi, con l’ormai ben nota apparecchiatura elettronica che consente di sanzionare chi preme troppo il piede sull’acceleratore. Sul finire dello scorso anno, il comandante Vendrame aveva espresso soddisfazione perché il numero delle sanzioni elevate verso gli utenti della strada indisciplinati era in costante calo. Segnale di una maggior attenzione alla sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA