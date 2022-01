Occhio alla velocità, due nuovi autovelox lungo la strada Regina: gli apparecchi sono di ultima generazione

RECANATI - Non sfuggirà più nessuna targa ai due autovelox posizionati lungo la strada statale 571 denominata Regina. Il Comune di Recanati, proprietario dei due misuratori di velocità posizionati su entrambe le corsie di marcia, ha infatti acquistato due nuovi apparecchi di ultima generazione dalla società Servicenet21 di Roma per un costo totale di 40mila euro oltre Iva.

Si tratta di macchinari dotati delle ultime tecnologie a disposizione (radar e sistemi di ripresa ad alta definizione) per l’individuazione dei veicoli, permettendo quindi un alto grado di accuratezza e precisione nell’accertamento dell’infrazione, riducendo notevolmente le eventuali casistiche di illeggibilità. I due vecchi autovelox erano stati acquistati ben 11 anni fa e necessitano di continue manutenzioni. Per questo nel 2018 il Comune aveva provveduto a sperimentare un nuovo apparecchio, uno strumento che però non ha migliorato i rilievi, soprattutto in caso di pioggia o in particolari posizioni del sole. Ora l’acquisto definitivo, un nuovo modello a cui, appunto, non sfuggirà più alcuna targa.

Ultimo aggiornamento: 21:44

