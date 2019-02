Via dalla comunità terapeutica sorpreso a spasso in paese Quarantenne arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFIORE DELL'ASO - I carabinieri di Montefiore dell’Aso hanno scoperto un quarantenne residente a Pescara, affidato ad una comunità terapeutica del posto che andava a spasso. L’arresto è stato eseguito e l’uomo si trova ora nel carcere di Fermo a disposizione della magistratura. Oggi invece è stato convalidato dal Tribunale di Ascoli l’arresto eseguito il 13 febbraio in Ascoli Piceno, dai carabinieri dell’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni a cui il Giudice ha imposto, come misura cautelare, il divieto di avvicinamento alla casa coniugale.