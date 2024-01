MASSIGNANO - L'assemblea di ascolto organizzata dal comitato PartecipAzione a Villa Santi ha riscosso adesioni. Il problema più grave è sicuramente legato alla viabilità, perché c’è un intensissimo traffico lungo la statale adriatica che attraversa tutta Villa Santi, i limiti di velocità non sono rispettati dai mezzi e gli abitanti si trovano in situazioni di grave pericolo, soprattutto i bambini, non essendoci distanza sufficiente tra la strada e le abitazioni.

I semafori

Non ci sono semafori e gli autovelox vengono danneggiati. C’è anche scarsa illuminazione, per cui anche i pedoni sono a rischio di essere travolti dalle auto che non rispettano i segnali di limite di velocità. La poca luminosità attira anche gli animali selvatici, infatti alcuni tratti della strada sono attraversati soprattutto da cinghiali che dalla boscaglia migrano verso la Piana Santi. Un altro tasto dolente evidenziato dai residenti è l’assoluta mancanza di servizi sociali: le persone con gravi disabilità fisica e mentale si trovano costretti ad arrangiarsi anche in maniera poco dignitosa. C'è stata quindi la richiesta all'amministrazione di istituire un centro diurno con figure professionali che possano aiutare le famiglie a gestire questa problematica.

Manca anche un luogo di ritrovo per una qualsiasi forma di aggregazione sociale, al di là della sala parrocchiale che il sacerdote concede con molta disponibilità. «Questo è un problema grave se vogliamo creare un senso di comunità – spiegano Michele Silla ed Elio Anastasi, che si fanno portavoce dei cittadini -. Occorre anche mettere mano a alcuni tratti della rete fognaria che non è stata completata, ed è necessario anche provvedere alla metanizzazione delle abitazioni oltre al progetto più grandi ambizioso che PartecipAzione ha di dare vita alle comunità energetiche rinnovabili che sono un vantaggio per abitanti, per imprese e per l’ambiente».