PESARO Il “welfare di comunità” pesarese si è ritrovato, nei giorni scorsi, per fare il punto sui progetti avviati e finanziati dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico e loro familiari. «Un totale di 597.839 euro di importanti risorse stanziate dal governo Draghi di cui oggi disponiamo - spiega Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà e presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1 – e che abbiamo redistribuito nel territorio della provincia attraverso interventi scelti in co-progettazione con il tavolo composto da Terzo settore, associazioni delle famiglie e Sanità rappresentate da Umee ed Umea».

La condivisione

«I progetti – aggiunge Pandolfi - sono stati selezionati in una modalità di condivisione e partecipazione con le associazioni dei famigliari, il Terzo settore e con la supervisione della sanità». Li stessi prevedono: risorse a sostegno dei familiari, tra cui voucher (119.567,80 euro); assistenza alla socializzazione dedicati ai minori fino anni 21 (89.675,85 euro); percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (89.675,85 euro); attività sociali d’inclusione (89.675,85 euro); formazione e inclusione lavorativa (149.459,75 euro); formazione dei nuclei familiari (59.783,90 euro). Per un totale di 597.839 euro di attività e servizi.

Nel dettaglio

L’assessore precisa: «Gli interventi avviati e in partenza - che spaziano dallo sport alla musica, dalla pet therapy alle numerose attività che si svolgono in contesti di " normalità" - sono tutte legati dallo stesso filo conduttore, l'inclusione. La forza del progetto – e la sua innovazione - è che l’Umea individua per ogni persona con disturbo dello spettro autistico, l'attività più idonea. L’andamento della stessa verrà monitorato insieme ad Ast1, come prevede la modalità di co-progettazione. Un ringraziamento va agli uffici comunali, all’Umea ed al Terzo settore coinvolto che lavora in maniera integrata nel modello di welfare di comunità che ci distingue e di cui siamo orgogliosi».

Coinvolgimento

Coinvolti e co-protagonisti per gli interventi e servizi messi in campo per l’autismo nel territorio dell'Ats1 sono i seguenti progetti attuatori del territorio: l’azienda agricola La Fattoria dei Mini (az. Agricola); le soc. cooperative sociali TiQuarantuno B, TiQuarantuno A; Labirinto; le Asd Filosport, Futura Pm, Polisportiva 1000 Piedi Asd (anche Aps); l’ente Terzo settore Uici Pesaro - Unione Italiana Ciechi e Ipoved.; l’Aps LiberaMusica.

L’augurio, per Pandolfi, è che «le risorse economiche siano riconfermate dall’attuale Governo perché i progetti che riguardano il sociale hanno assoluto bisogno di continuità».