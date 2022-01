Si schianta in auto sul raccordo autostradale dell'A14 per evitare l'impatto con un animale

MALTIGNANO - Incidente stradale all'alba sul raccordo autostradale dell'A14 mneglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare. Intorno alle 6 una ragazza di 27 anni C.C. che si stava recando al lavoro ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro il guardrail. Secondo una prima ricostruzione dell'incicdnte stradale, l'automobilista avrebbe sterzato bruscamente per evitare l'impatto con un animale che ha attraversato la carreggiatapoco dopo lo svincolo di Maltignano. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha provveduto a trasportare la giovane al pronto soccorso. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

