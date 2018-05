Tamponamento a catena: madre, figlia e un'altra donna finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Madre e figlia, di 45 e 17 anni, D.K. e A.C. sono stata portate in ospedale, insieme ad una donna di 47 anni, B.B.,dopo essere rimaste coinvolte in un tamponamento a catena avvenuto intorno alle 15 di ieri lungo la Statale, di fronte alla zona della Fornace. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture, su una delle quali viaggiavano la madre con la ragazza, sull’altra la quarantasettenne e sulla terza un uomo che è rimasto illeso. Le auto procedevano in direzione sud e, probabilmente, in seguito ad una brusca frenata, hanno dato vita al tamponamento.