Turista da 50 anni riceve una targa, Thony Mul ha portato parenti e amici a visitare Grottammare

GROTTAMMARE - L’olandese Thony Mul è “Turista onorario” di Grottammare. Da 50 anni, infatti, sceglie Grottammare per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia. La targa gli è stata consegnata giovedì scorso, 5 agosto, in municipio, dal sindaco Enrico Piergallini. Thony Mul risiede nella zona di Groninga – città dei Paesi Bassi settentrionali – e frequenta le spiagge di Grottammare dall’età di 7 anni.

Una scelta mai tradita dal 1971, salvo alcune interruzioni dovute alle vicende della sua vita personale. In particolare, dopo il suo matrimonio con Debbie, negli ultimi venticinque anni non ha mai mancato un’estate a Grottammare. Nel tempo, con il sig. Mul sono venuti a visitare Grottammare parenti che gli amici. Finché la salute lo ha consentito, non sono mai mancati i suoi genitori fino a 10 anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA