Grottammare, cortocircuito e incendio fatale in casa: 57enne muore carbonizzato nel laboratorio di modellismo. Il salvavita era staccato

GROTTAMMARE - Tragica scoperta questa mattina in via Lame, a Grottammare, un uomo di 57 anni è stato trovato carbonizzato all'interno della sua abitazione. Sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. L'allarme era stato lanciato da un familiare che non riusciva a contattarlo, alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendioo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti l'uomo potrebbe essere rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavoro al sottotetto. nei locali infatti aveva ricavato un poccolo laboartorio di modellismo. Forse ha toccato il filo sbagliato e si è innescato un cortocircuito che ha causato il rogo. A fianco al corpo si trovavano altri oggetti anch'essi bruciati. A riprova di questa ipotesi i vigili del fuoco avrebbero anche trovato anche il salvavita dell'impianto elettrico della casa staccato.