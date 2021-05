Colpo del pneumatico: gli tagliano la gomma e poi gli ripuliscono l'auto mentre la cambia

SAN BENEDETTO - Se ne inventano sempre di nuove, i malviventi, per ingannare le loro malcapitate vittime. C’è ad esempio l’episodio (che non sarebbe isolato) accaduto a Grottammare negli ultimi giorni. All’interno di una parcheggio di un negozio che si trova in zona Ascolani, a poche decine di metri dal confine con San Benedetto, un uomo è stato infatti derubato con uno stratagemma già messo in atto in passato in altre zone d’Italia ma che sembra essere divenuto d’attualità, in Riviera, soltanto negli ultimi tempi.

L’automobilista, appena uscito dal negozio, si è infatti diretto verso l’auto ed ha notato che una delle ruote che si trova dalla parte del lato del guidatore, era a terra. Con la consapevolezza di aver forato l’uomo ha aperto lo sportello e ha poggiato il borsello, con il portafogli dentro, sul sedile del passeggero. Quindi ha preso il cric ed ha iniziato a sollevare l’auto chinandosi ed avendo così la visuale praticamente azzerata verso l’altro lato del veicolo. Proprio mentre lui armeggiava per prepararsi al montaggio della gomma di scorta, qualcuno si è repentinamente avvicinato allo sportello del passeggero, lo ha aperto, ha prelevato il borsello e se ne è andato. Quando l’uomo ha sentito il rumore dello sportello ha fatto appena in tempo a vedere una sagoma che si allontanava di corsa. Ha fatto denuncia ai carabinieri che ora stanno lavorando anche sulle immagini di videosorveglianza che sono installate all’esterno dell’esercizio commerciale.

