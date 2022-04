Auto travolge bimbo di 4 anni. Soccorso dall'eliambulanza e portato all'ospedale Salesi

GROTTAMMARE - Investito da un’auto ad appena 4 anni, il bimbo è stato soccorso dall’eliambulanza e portato con urgenza all’ospedale Salesi di Ancona. L’investimento è avvenuto intorno alle 17 in via Crucioli. Il bimbo al momento dell’investimento da parte di un’auto era con la mamma.

Immediato l’allarme e la messa in moto della macchina dei soccorsi. All’arrivo del 118 si è subito deciso per il trasporto del bimbo in eliambulanza nell’ospedale specializzato anconetano. Scattato l’allarme con le disperate richieste di aiuto si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Il bambino è rimasto sempre in stato vigile, il che fa sperare che non abbia riportato gravi traumi, ma allo stesso tempo la tenera età ha spinto a chiedere aiuto all’eliambulanza atterrata allo stadio Pirani per il trasporto urgente al Salesi.

