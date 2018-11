Reatino ucciso dall'Isis: a Melbourne si sono svolti i funerali di Sisto Malaspina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si sono svolti oggi i funerali di Stato tributati a Sisto Malaspina, il 74enne ristoratore italiano di origine reatina ma con forti legami anche al tessuto ascolano unica vittima dell’attentato di Melbourne del 9 novembre scorso, in Australia, colpito a morte mentre cercava di bloccare un terrorista somalo poi ucciso dalla polizia.Centinaia di persone si sono raccolte dentro e fuori dalla cattedrale di St.Patrick a Melbourne, in molti seguendo la funzione all'esterno, attraverso il maxischermo allestito nella Federation Square. Presenti alla cerimonia anche il governatore dello stato di Victoria, Linda Dessau, il premier australiano Daniel Andrews, diversi esponenti dell'opposizione e molti imprenditori che frequentavano il popolare bar ristorante che Malaspina gestiva dal 1974 nei pressi del Parlamento.Durante la funzione, il feretro di Malaspina è stato avvolto dalla bandiera australiana, sulla quale è stato poggiato un mazzo di rose nei colori della bandiera italiana. In un tavolo posizionati lì vicino, gli oggetti più cari al ristoratore: una moka, una tazza da espresso e una sciarpa dell'Essendon, la sua squadra del cuore, insieme ad un disco di Jimmy Fontana e una fisarmonica a piano.