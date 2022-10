ASCOLI- Fuga di gas in via III Ottobre a Porta Maggiore ad Ascoli. Sul posto stanno arrivando i tecnici del gas per rintracciare il punto dove è avvenuta la rottura nella conduttura.

La precauzione

Per precauzione è stata chiusa la strada al traffico mentre la messa nell vicinaa chiesa del Cuore Immacolato di Maria è stata annullata. Chiusi i rubinetti del gas ai condomini e residenti della via