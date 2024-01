GROTTAMMARE Un piccolo dono di benvenuto ai nuovi nati grottammaresi nel segno della sostenibilità e dell'inclusività. E' questo l'obiettivo dell’iniziativa realizzata dal Comune in collaborazione con il Civico verde Grottammare di Legambiente. Ai nati nel 2024 sarà consegnato, al momento della registrazione presso l'ufficio Anagrafe, un kit costituito da: una sacchetta con all’interno un fasciatoio e una lettera di benvenuto con l’elenco dei servizi offerti nel territorio, dagli asili nido ai parchi.

La cerimonia

A ricevere simbolicamente il primo kit nella sala di rappresentanza del primo piano del palazzo municipale, sono stati Sara Brutti e Igor Tamburrini genitori della piccola Sofia, la prima nata di quest’anno, lo scorso 4 gennaio. Presenti anche il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore Alessandra Biocca che parla di «un’iniziativa volta a diffondere un’idea di cultura e sensibilità verso l’ambiente, fin dalla nascita». Nel 2019 sono stati registrati all'ufficio Anagrafe di Grottammare 111 tra bambini e bambine, mentre se ne contano 94 nel 2023. Monica Pomili, assessore all’Inclusività sottolinea come questo dono «prenda vita dall’idea di comunicare alle nuove famiglie i servizi che il territorio offre. Abbiamo realizzato un piccolo dono, attraverso l'associazione Civico verde di Grottammare. Un fasciatoio e un sacchettino che in seguito potrà essere portato anche a scuola. Un segno di presenza che ha in sé i valori del recupero e del riutilizzo».

I laboratori

Il Civico verde di Grottammare da diversi anni si occupa di realizzare laboratori di riuso e cucito creativo, autoproduzione, con rimanenze aziendali e materiali post-consumo. Antonella Romoli Venturi e Clarita Baldoni del Civico Verde spiegano: «Portiamo avanti delle attività di sensibilizzazione attraverso laboratori, oltre a sposare le campagne di Legambiente». Il progetto, oltre ad uno scopo di sostenibilità, ha come obiettivo quello dell'inclusione, infatti alla sua realizzazione collabora anche un’ospite del progetto “Sai Together”.