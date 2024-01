ASCOLI Nell'era dei social c'è il rischio che alcuni commenti lasciati sulle piattaforme digitali più seguite possano creare problemi e avere serie ripercussioni. È quello che è accaduto a due donne ascolane che si trovano ora davanti al giudice chiamate a rispondere del reato di diffamazione nei confronti di un veterinario. Il professionista, anch'egli ascolano, ha denunciato le due concittadine dopo aver letto alcuni loro commenti su Facebook che avrebbero messo in dubbio le sue capacità professionali.

I fatti, si riferiscono al luglio del 2021 quando su uno dei gruppi più frequentati di Facebook probabilmente qualcuno aveva chiesto informazioni su un veterinario. Tra i commenti c'era anche quello di una cinquantaquattrenne ascolana che facendo nome e cognome del medico aveva raccontato la sua esperienza negativa quando si era recata da lui per far curare il suo cane: «Fosse stato per lui, il mio cane sarebbe morto nel 2014» aveva scritto la donna nei commenti aggiungendo poi che fortunatamente si era rivolta ad un altro veterinario che aveva salvato il suo pincher che poi visse per altri sei anni, fino al 2020. Anche una sessantanovenne, pure lei ascolana, aveva rincarato la dose scrivendo un altro commento al vetriolo: «Quanti danni ha fatto» sosteneva la donna nella stessa conversazione rivolta allo stesso veterinario.

Processo aggiornato a marzo

Per questo, le due donne si trovano ora processo difese rispettivamente dall'avvocato Alessandro Angelozzi e dall’avvocato Tommaso Pietropaolo e devono rispondere del reato di diffamazione. Il processo è stato aggiornato al 19 marzo quando verranno sentiti due testimoni della cinquantaquattrenne: un amico che in sua assenza aveva contattato il veterinario quando il cane aveva iniziato a stare male e il veterinario a cui si era rivolta successivamente e che aveva curato il pincher.