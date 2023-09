Controlli e prevenzione nell'ascolano: raddoppiato l'impegno sulle strade. Tutti i numeri dell'ultima settimana

ASCOLI PICENO- Attività intensa da parte della Polizia che, in tutta la zona dell'ascolano, ha fatto registrare numeri importanti nella settimana appena conclusa tra il 4 e il 10 settembre. 58 posti di controllo che hanno portato alla verifica di 524 veicoli e 993 persone.

Il dettaglio

A San Benedetto del Tronto quattro sono state le denunce: due per i reati di truffa, una per il reato di falsità materiale e una per furto di energia elettrica. Ad Ascoli il 7 settembre il Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un ragazzo di venti anni per reiterate condotte persecutorie nei confronti di una coetanea. Sulle strade ritirate 4 patenti e comminate 151 multe. La Sezione di Polizia postale ha ricevuto cinque denunce di cui quattro relative a frodi informatiche con l’indebito utilizzo di codici e chiavi d’accesso all’utilizzo di carte tipo Postepay evolution e Postamat.