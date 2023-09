Uomo di 63 anni trovato morto nel terrazzo del suo appartamento

MACERATA - Dramma nella frazione di Sforzacosta. Un uomo di 63 anni è stato trovato morto nel terrazzo del suo appartamento, in una palazzina in via Tano. A dare l'allarme erano stati i vicini. L'uomo era solo in casa e per permettere al 118 di entrare è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto anche la polizia.