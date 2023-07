Controlli sulla movida ascolana con le unità cinofile: chiuso locale non in regola. Scatta anche la multa

ASCOLI - Locale non in regola, scatta la sospensione. Continuano i servizi straordinari di controllo disposti dal questore di Ascoli. Gli agenti di polizia sono stati impiegati nei controlli sulla movida. Con l’ausilio di un’unità cinofila della polizia locale ha avuto come obiettivo quello di garantire le serate della movida ascolana possano essere svolte in completa sicurezza.

La multa

Sono state identificate una cinquantina di persone, tra lavoratori ed avventori. A seguito dei controlli la polizia ha accertato anche, con la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro, che uno dei locali non risultava in regola con le norme in materia di lavoro. Per tale motivo nei confronti di quest’ultimo si è adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e la conseguente multa.