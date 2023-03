In tante senza contratto nel night-club a San Benedetto: ecco i provvedimenti presi

SAN BENEDETTO - Nell’ottica dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio in ambito provinciale, il personale della Polizia di Stato della Questura di Ascoli Piceno è stato impiegato nello svolgimento di diverse operazioni legate alla movida.



Nell’occasione i servizi sono stati svolti a San Benedetto del Tronto. Caratteristica degli stessi è stata la partecipazione del personale dei diversi Uffici della Questura, ognuno con compiti istituzionali differenti. In tal modo è stato possibile garantire un contrasto più energico ad ogni fenomeno criminoso.



L’obiettivo è stato quello di consentire che le serate della movida potessero essere svolte in completa sicurezza. Per il raggiungimento di quest’ultimo risultato i menzionati servizi sono stati svolti soprattutto nel centro cittadino, senza tuttavia tralasciare la zona del lungomare e quella di Porto d’Ascoli.



In seguito a questi controlli si accertava che in locale erano state impiegate diverse lavoratrici senza un regolare contratto di assunzione. Tra loro anche una donna di nazionalità sudamericana risultata non in regola con la normativa vigente in materia di soggiorno, ragion per cui nei suoi confronti veniva emesso provvedimento di espulsione amministrativa. Si constatava, inoltre, che un avventore stava fumando all’interno di quest’ultimo nonostante lì fosse vietato.

L’esito del descritto accertamento amministrativo, consentiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno di emettere un preavviso di sospensione dell’attività lavorativa di un noto night – club di San Benedetto del Tronto per l’impiego non contrattualizzato delle menzionate lavoratrici.



In seguito, il gestore del locale ha regolarizzato le lavoratrici non in regola. Inoltre, sempre nel corso dei servizi, i poliziotti accertavano un anomalo andirivieni di giovani nelle principali vie del centro, ove constatavano l’incontro tra un 25enne sanbenedettese, e un 40enne italiano residente anch’egli a San Benedetto del Tronto. Terminato l’incontro tra i due, quest’ultimo veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso di una dose di cocaina.