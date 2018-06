Whirlpool, emendamento ok: garantiti altri 6 mesi di ammortizzatori sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - L’emendamento salva Whirlpool presentato da Verducci del Pd per assicurare la continuità degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della Whirlpool è stato approvato nel decreto legge per sei mesi e non per due anni. «Si tratta della vita e della sicurezza di oltre 500 persone e delle loro famiglie. È una vittoria di tutti i territori, delle popolazioni colpite dal terremoto e di chi si batte per farlo vivere - affermano il senatore Francesco Verducci, primo firmatario dell’emendamento e il governatore Ceriscioli- Servono idee e progettualità, mettendo al primo posto il lavoro e i servizi sociali. Continueremo a batterci per ottenere anche quel che oggi è stato respinto».