Incidente frontale tra due auto a Castignano: tre feriti, grave una donna soccorsa dall'eliambulanza

CASTIGNANO - Un grave incidente è avvenuto questa mattina Ripabernarda di Castignano: tre feriti, la più grave è una donna portata dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Lotta all'immigrazione clandestina: quattro irregolari trovati durante il controllo a Civitanova

Erano circa le 10 quando due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, sulla Provinciale 73. Uno dei mezzi era condotto da una ragazza, sull'altro viaggiava una coppia sulla settantina. Ed è stata proprio la donna della coppia avere la peggio: i soccorritori, viste le sue gravi condizioni, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un rapido trasporto al Trauma center dell'ospedale di Torrette.