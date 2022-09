Inversione di marcia incauta, scontro tra un'auto e un'ambulanza

ANCONA - Scontro in piazza Rosselli, coinvolta un'ambulanza della Croce Gialla: una incauta inversione di marcia di una signora ha causato la collisione, per fortuna il mezzo di soccorso che era diretto al'ospedale di Torrette e aveva a bordo anche il medico procedeva a bassa velocità e in sirena. Inevitabile lo schianto, nessun ferito con la polizia municipale che è intervenuta per i rilievi dello scontro.