Si schianta con lo scooter: giovane centauro portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

CASTEL DI LAMA - Tanta paura: incidente stradale questa mattina a Castel di Lama dove un ragazzo in sella a uno scooter è rimasto coinvolto in uno schianto in via Scirola dove sono in atto i contestati lavori da parte delle associazioni ambientaliste per il taglio di alcuni pini. Il giovane è stato subito trasportato in eliambulanza a Torrette di Ancona per un brutto trauma facciale.