ASCOLI - Parte la corsa ai buoni spesa elettronici per l’acquisto di generi alimentari. L’Arengo, dopo specifica delibera di giunta, ha ora sbloccato e pubblicato il relativo avviso pubblico attraverso il quale le famiglie con reddito Isee non superiore a 12mila euro potranno presentare la domanda, entro il prossimo 20 novembre, per richiedere questa nuova forma di sostegno economico ideata dall’amministrazione comunale per volontà del sindaco Fioravanti e dell’assessore alle politiche sociali Brugni.



L’accredito



Sostegno che potrà variare da 100 fino a 300 euro (in base ai componenti) per ciascuna famiglia ammessa, con la possibilità di spendere tale somma negli esercizi commerciali che aderiranno utilizzando la propria tessera sanitaria unitamente a un codice pin che verrà attribuito. I buoni, per andare incontro ai nuclei familiari in difficoltà a fronte dell’inflazione, potranno essere spesi solo per beni alimentari e di prima necessità. L’obiettivo di questa nuova misura di aiuti alle famiglie, come sottolineato dal sindaco Fioravanti subito dopo l’approvazione della delibera, è quello di fornire «un ulteriore, importante, segnale di vicinanza a coloro che devono lottare per arrivare alla fine del mese e che l’inflazione sta mettendo a dura prova». E adesso si apre la fase delle richieste. «Con la pubblicazione dell’avviso, – spiega l’assessore Brugni – si entra nella fase concreta di questo provvedimento che è stato ideato dall’amministrazione comunale e finanziato direttamente dall’ente con 154mila euro. Si tratta di proseguire, al fianco delle altre misure già avviate a vari livelli, questa attività di affiancamento nei confronti delle famiglie maggiormente in difficoltà in questa fase».

I termini

Le famiglie con Isee non superiore a 12mila euro potranno, quindi, presentare la domanda per ottenere i buoni spesa elettronici per l’acquisto di generi alimentari (esclusi alcolici e superacolici) da utilizzare esclusivamente negli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa e saranno inseriti in un elenco pubblicato sul sito del Comune di Ascoli. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la specifica piattaforma con accesso disponibile sullo stesso sito dell’ente (che fornirà anche assistenza per chi fosse in difficoltà) entro le ore 23:59 del prossimo 20 novembre. Il valore dei buoni spesa (che verrà caricato direttamente sulla tessera sanitaria) sarà per le famiglie con Isee tra 0 e 5mila euro con un solo componente di 100 euro, di 200 euro con 2 componenti, di 250 con 3 componenti e di 300 con 4 o più componenti. Per famiglie con Isee tra 5.001 e 12mila euro, invece, con 1 componente si riceveranno 100 euro, con 2 componenti 150 euro, con 3 persone 200 euro e con 4 o più persone 250 euro.

Le attività

I buoni elettronici, che verranno assegnati in base a specifica graduatoria, potranno essere spesi nelle attività commerciali che aderiranno attraverso un parallelo avviso dell’Arengo – sempre attraverso una piattaforma e sempre entro il 20 novembre – utilizzando la tessera sanitaria e il pin ricevuto. I buoni dovranno essere spesi entro il 28 febbraio 2024, dopodiché l’eventuale credito residuo non sarà più utilizzabile.