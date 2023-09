ASCOLI - A Monticelli arriva la “zona 30”. Ovvero il limite di velocità per i veicoli lungo via dei Platani, arteria che attraversa tutto il popoloso quartiere e che, purtroppo, viene percorsa dalle auto a velocità sostenuta nonostante le numerose intersezioni con altre vie di collegamento e gli attraversamenti pedonali. Il rischio di incidenti, dunque, troppo spesso sembra nascondersi dietro l’angolo. Per questo motivo, ora l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con una specifica ordinanza che, oltre ad imporre in quella zona il limite dei 30 chilometri orari per le automobili in transito, dispone anche la realizzazione di dossi per gli attraversamenti dei pedoni e anche la riorganizzazione degli spazi per la sosta.





Arriva, la “zona 30” a Monticelli, per la precisione per tutta la percorrenza di via dei Platani, ovvero l’importante parallela all’asse viario centrale che attraversa tutto il quartiere nella zona sud, verso il fiume. Tutto nasce dal recente sopralluogo congiunto, effettuato dai tecnici comunali con l’impresa e il direttore lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale da Monticelli fino a via Tevere nell’ambito del progetto “Ascoli per la sicurezza 1”. Proprio nel corso del monitoraggio è stato rilevato come alcuni attraversamenti pedonali ad oggi esistenti in viale dei Platani risultino poco sicuri a causa dell’immediata prossimità con le intersezioni stradali, oltre che poco fruibili a causa dell’assenza di una adeguata rampa di raccordo con la sede stradale. Si è valutato anche il fatto che il viale, con conformazione rettilinea e pianeggiante, risulta spesso transitato da veicoli a velocità decisamente sostenuta.

Il limite



Di conseguenza, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire, adottando un provvedimento specifico per la regolamentazione della circolazione stradale sulla lunga via in questione per assicurare le adeguate condizioni di sicurezza in presenza dei numerosi attraversamenti di pedoni e ciclisti, oltre che per diminuire la velocità dei veicoli che la percorrono. Da qui la scelta di istituire la “zona 30”, ovvero disponendo il limite massimo di velocità, per non essere sanzionati, di 30 chilometri orari per entrambi i sensi di percorrenza e per tutta la lunghezza della via. Contestualmente, è stata disposta la revoca di tre attraversamenti pedonali: uno ad ovest dell’attività Auto Center e due, ad est e ad ovest dell’intersezione con via delle Petunie. Inoltre, è stato previsto un attraversamento pedonale rialzato posto ad est dell’intersezione con via delle Petunie.

L'ordinanza: tre stalli





Sempre con la stessa ordinanza si è disposta la realizzazione di tre stalli per la sosta delle auto “in linea” sul lato sud di via dei Platani nel tratto ad ovest dell’attività Auto Center, mediante la modifica del marciapiede esistente. Disposta anche la modifica degli stalli di sosta “a pettine” posti sul lato sud nel tratto compreso tra via delle Veroniche e largo dei Mughetti con riduzione degli stessi posti auto a 4,70 metri di lunghezza. Infine, è stato previsto un percorso ciclo-pedonale al lato sud di via dei Platani nel tratto tra via delle Primule (ovest) e via dei Faggi.