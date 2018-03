Vandali e ubriachi in pieno centro: spunta l'ipotesi delle ronde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La febbre del sabato sera, sotto le cento torri, diventa un vero e proprio delirio per sempre più giovani. E per i residenti un vero e proprio inferno per la costante presenza di questi nuovi vandali del week end. Ragazzi che spesso e volentieri trasformano la loro voglia di trasgressione in atti vandalici a scapito della città e del suo centro storico e che scelgono l’alcol quale unico strumento di divertimento. Ma se dopo un precedente giro di vite con controlli nelle zone più a rischio, anche con una stretta per quel che riguarda la vendita di alcolici, il problema sembrava essersi attutito, in questo periodo la questione ha ripreso consistenza con effetti evidenti. A dimostrarlo, le continue segnalazioni di residenti di molte zone del centro alle forze dell’ordine chiedendo di intervenire, magari per limitare i danni e tenere sotto controllo Una situazione che, come conferma qualcuno, sta portando all’esasperazione chi abita in quella zona tanto che c’è anche chi ipotizza di organizzare provocatoriamente, per il sabato sera, ronde civiche quale deterrente per i vandali e gli ubriachi.