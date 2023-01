ASCOLI - Il covid si fa ancora sentire: si sono registrati casi positivi nelle strutture residenziali per anziani e disabili, ma per fortuna quasi tutti privi di sintomi. Ma la corsa alla vaccinazione si ferma: circa 30 al giorno gli accessi nei punti vaccinali. Per questo motivo si riducono gli orari d’apertura nel capoluogo e a San Benedetto. La direttrice del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti, fa il punto della situazione, tra influenza stagionale e nuovi dati: pochi coloro che hanno fatto ricorso alla quarta dose, restano ancora validi i soliti suggerimenti per arginare il virus.

I casi



«Continuiamo ad avere casi positivi, nell’ultimo mese anche all’interno delle strutture residenziali per anziani e disabili. Per fortuna oltre il 95% di coloro che risultano positivi sono assolutamente asintomatici. Pochi invece presentano qualche sintomo leggero», afferma la dottoressa. E nel caso di positività in una persona con importanti patologie, ci sono gli strumenti adeguati. «Abbiamo a disposizione due farmaci molto efficaci – aggiunge la Picciotti -. I nostri medici di medicina generale si sono registrati sul sito dell’Aifa e possono prescriverli». Nonostante le voci in arrivo dalla Cina e la crescita dei casi nel Paese asiatico, al momento nessun timore.

«Siamo abbastanza tranquilli, anche se il tasso di vaccinazione non è quello che speravamo – dichiara il direttore sanitario -. Scarsa partecipazione soprattutto in materia di quarta dose: molti anziani e fragili non si sono ancora vaccinati. Il motivo? Non so perché, forse è calata l’attenzione, oppure a causa delle notizie sui tanti casi di influenza al Pronto soccorso. Ma questa bassa adesione ha condotto ad una riduzione degli orari dei punti vaccinali. I dati oggi non ci consentono di stare aperti così a lungo». Ora si osserverà un nuovo orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, esclusi i festivi, presso il punto sambenedettese, giovedì dalle ore 9 alle ore 13, esclusi i festivi, presso la Casa della Gioventù di Ascoli. È prevista un’equipe vaccinale per turno, costituita da un medico, affiancato da altro operatore sanitario.



Gli orari



Previsti poi due giorni di apertura presso il punto vaccinale ospedaliero di Ascoli il 12 e 13 gennaio e di San Benedetto il 18 e 19 gennaio, al fine di garantire la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi - 4 anni. I suggerimenti restano i soliti. «Fare attenzione ai fragili e agli anziani, utilizzare la mascherina in luoghi affollati e chiusi, ventilare spesso le stanze ed usare le accortezze che bisognerebbe avere nei confronti delle malattie respiratorie – sottolinea la Picciotti -. E poi il covid ci ha insegnato una cosa importante: lavarci le mani meglio e più spesso».



Il servizio



E nel frattempo una buona notizia per risolvere la problematica della carenza dei medici: arriva un nuovo medico nel comune di Folignano. A partire dal 9 gennaio il dottor Luca Tancredi prenderà servizio in uno studio in viale Assisi a Villa Pigna. Medico chirurgo, con formazione specifica in medicina generale, specialista in Geriatria, Tancredi torna dopo nove anni trascorsi in Germania dove ha raggiunto altissimi traguardi.