Scontro tra due auto, danneggiata anche la balaustra esterna del ponte

ASCOLI - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9 per un incidente stradale avvenuto in corrispondenza del ponte, sul fiume Tronto, di raccordo tra via del Commercio e la SS4 nei pressi di Monticelli. L’incidente ha coinvolto due autovetture.

La squadra intervenuta dalla sede centrale di Ascoli Piceno, ha collaborato con i sanitari per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario in quanto una delle autovetture coinvolte ha danneggiato la balaustra esterna del ponte. Sul posto 118 e Polizia Locale.