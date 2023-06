ASCOLI - Lavori in corso su tre fronti, in diverse zone della città, su altrettante strade di rilievo per il miglioramento della viabilità. I cantieri che l’Arengo ha sbloccato nei giorni scorsi e che sono già al lavoro – con qualche inevitabile disagio - in questa fase sono quelli della centralissima viale De Gasperi, con un manto stradale che era decisamente ammalorato, oltre a via delle Zeppelle, arteria di collegamento tra il quartiere di Campo Parignano e la zona dello stadio, e a tutta la zona della rotatoria di Marino del Tronto e della vicina via dei Peschi.

APPROFONDIMENTI LA GIOSTRA Il sindaco: «Solidale con Celani. La Quintana è sfida ma mai violenza». Pista in ritardo: annullate anche le prove di ieri

Tre interventi - programmati dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli - che procedono con tempistiche diverse, anche in ragione dalla tipologia di lavori, tra qualche disagio per restringimenti temporanei di carreggiata e qualche sacrificio per gli spazi di sosta provvisoriamente eliminati.



Cantieri e tempistica



Nel caso di viale De Gasperi, arteria fondamentale essendo uno dei biglietti da visita della città, cioè in prossimità dell’uscita del raccordo autostradale di Porta Cartara, si sta già procedendo da un paio di giorni al rifacimento del manto stradale, con la necessità di risolvere una volta per tutte i problemi legati a buche e dossi. Per quanto riguarda la tempistica, se non ci saranno rallentamenti per il tempo, si dovrebbe arrivare alla conclusione dei lavori entro la fine del mese, quindi nella giornata di domani. Si concluderanno, dunque, i disagi legati soprattutto alla cancellazione temporanea degli stalli di sosta solitamente utilizzati da residenti e utenti a pagamento. Dovrebbe, invece, concludersi per la fine di luglio l’intervento nell’area della rotatoria di Marino del Tronto oltreché della limitrofa via dei Peschi.

I lavori di eliminazione della rotatoria serviranno anche a migliorare la viabilità interna della frazione. Tempistica più lunga, invece, per la riqualificazione di via Zeppelle. La via, fondamentale collegamento tra il quartiere di Campo Parignano e tutta la zona est della città, in questo primo stralcio, viene sottoposta al rifacimento di tutti i marciapiedi; a seguire partiranno anche i lavori di rifacimento del manto stradale dal ponte di Santa Chiara allo stadio. In questo caso si conta di concludere tutti i lavori entro la fine dell’anno.