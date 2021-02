La politica piange Paola Scipioni, esponente di spicco della Dc. Fu tra le prime a occuparsi di cooperazione internazionale

ASCOLI - La politica del Piceno è in lutto. È morta ieri, all’età di 73 anni, Paola Scipioni, figlia del senatore Alfredo che a cavallo tra gli anni Sessanta e Ottanta fu eletto nelle liste della Democrazia cristiana e di Lari Giovannetti, nota cantante lirica.

Da un paio d’anni, lottava con la malattia che aveva affrontato con spirito combattivo fino a ieri quando il suo quadro clinico è precipitato e il suo cuore ha cessato di battere.



L’eredità

Dal padre, Paola aveva ereditato l’impegno nel sociale e la passione per la politica, divenendo un punto di riferimento importante sul territorio per la corrente forlaniana all’interno dello Scudo crociato. Aveva ricoperto numerosi incarichi di partito anche se non aveva ma occupato cariche elettive. Sempre sotto il simbolo della Dc, era stata candidata alle Politiche e alle Regionali. Molto impegnata nel sociale, era stata presidente del Centro italiano femminile di San Benedetto ed era stata tra le prime ad occuparsi di cooperazione con i paesi nordafricani: con l’Istituto culturale italiano aveva organizzato e promosso corsi di formazione e culturali destinati agli stranieri.



Gli anni azzurri

Dopo la disgregazione della Dc, negli ultimi anni si era avvicinata a Forza Italia ed era stata nominata anche nel consiglio di amministrazione della Start, la società di trasporto pubblico del Piceno. Dopo aver lasciato la villa di famiglia di San Benedetto, Paola Scipioni si era trasferita insieme con la sua famiglia ad Ascoli a Marino del Tronto dove è vissuta per tanti anni, fino a poco tempo fa quando aveva scelto di andare in una nuova abitazione immersa nel verde nel comune di Maltignano. La notizia della sua morte ha destato profondo sconcerto in quanti l’hanno conosciuta e l’hanno apprezzata per le sue doti umane e per il suo impegno.



Il cordoglio

In tanti, in questo momento di dolore, hanno voluto manifestare la propria vicinanza ai familiari e in particolare al marito Luigi Fraticelli e alla figlia Giulia Flavia. Tante anche le testimonianze di cordoglio lasciate sui social network. I funerali di Paola Scipioni si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Benedetto Martire a Marino del Tronto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA