Parco avventura, cinque percorsi sospesi a Colle San Marco per aumentare l'appeal turistico

ASCOLI - Nell’uovo di Pasqua, per aprire in bellezza la nuova stagione turistica, il capoluogo piceno troverà finalmente l’inaugurazione dell’atteso Parco avventura sul colle San Marco. Il taglio del nastro, infatti, è previsto sabato 16 aprile, ovvero in pieno week end pasquale. La città si doterà, quindi, per la prima volta, di un parco tematico dedicato agli appassionati di percorsi sospesi in mezzo alla natura che, per estensione e attrazioni sarà tra i più importanti del centro Italia.

Un’iniziativa, voluta fortemente dall’Arengo e seguita in prima persona dal sindaco Fioravanti insieme all’assessore Cardinelli, che si andrà ad innestare in una strategia complessiva per potenziare l’attrattività del capoluogo piceno anche attraverso ulteriori punti di riferimento per i turisti.



La strategia

«L’indirizzo di questa amministrazione già dal suo insediamento – spiega il sindaco nel confermare l’inaugurazione a breve del Parco avventura – è quello di andare ad investire su nuovi poli di attrazione turistica, come questo nuovo parco sul colle San Marco, ma anche come l’osservatorio astronomico da attivare sulla Fortezza Pia, il parco fluviale del Tronto e nuove piste ciclabili». «Questo Parco avventura – prosegue Fioravanti – ha un dimensione molto grande, con 5 percorsi sia per bambini che per adulti, può ambire ad attrarre un bacino di utenza molto ampio proprio perché nel centro Italia ci sono pochi parchi avventura di questo livello. E cercheremo di attrarre molte persone già per le festività pasquali sul pianoro di San Marco. Pianoro che sarà, quindi, molto valorizzato».



Come sarà il parco

Il taglio del nastro per l’apertura di questo primo Parco avventura sul pianoro di San Marco è fissato per il prossimo 16 aprile. E proprio per seguire da vicino l’andamento degli ultimi ritocchi in vista dell’apertura, l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli ha effettuato un ulteriore sopralluogo all’interno della pineta. Questa nuova struttura di divertimento in mezzo alla natura rappresenterà, di certo, un motivo di attrazione per tutti gli appassionati per questo tipo di attività e tutti coloro che si spostano anche in giro per l’Italia proprio per sperimentare nuovi parchi con percorsi sospesi. Nello specifico, l’area comunale individuata per l’iniziativa ha accolto diversi percorsi: il percorso Briefing (di prova), costruito a terra, utilizzato per mostrare le tecniche di progressione e per illustrare le norme di sicurezza; il percorso Baby, con 4 stazioni, adatto per bambini dai quattro anni in su; il percorso Bambini, con 4 installazioni, adatto a bambini fino a dodici anni; il percorso Arancio e Verde, con 5 attraversamenti ciascuno di media difficoltà, adatto a ragazzi ed adulti; il percorso Viola, con 3 “passaggi tirolesi” ad alta difficoltà, adatto ad adulti. Tutti i percorsi si trovano all’interno della pineta di proprietà comunale. In ogni caso, anche i semplici fruitori del pianoro potranno frequentare la parte residua della pineta e attraversare il parco senza interferire con i vari percorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA