La motozappa gli strazia una gamba, agricoltore di 66 anni trasportato d'urgenza all'ospedale regionale

ASCOLI - Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un infortunio avvenuto nelle campagne vicino a Colle San Marco nella tarda mattinata di oggi lunedì 11 aprile 2022. L'uomo, secondo quanto si è potuto apprendere, stava lavorando con una motozappa quando, per cause in corso di accertamento, si è ferito ad una gamba.

Da accertare le cause dell'infortunio. Vista la gravità delle ferite all'arto inferiore, la centrale operativa del 118 ha allertato l'eliambulanza per un trasporto immediato al reparto specializzato dell'ospedale Regionale di Torrette per un intervento di urgenza.

Ultimo aggiornamento: 16:16

