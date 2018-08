Arrestato con 682 grammi di eroina, il tunisino era in Italia da soli 9 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Blitz della Finanza in un appartamento. In manette un tunisino preso con quasi 7 etti di eroina. A. B., 18 anni è stato sorpreso dagli agenti della Guardia di Finanza di Ascoli nell’appartamento di Contrada del Forno di San Benedetto del Tronto, nel quale aveva trovato momentaneamente alloggio, ospitato da alcuni suoi connazionali, quando nove giorni fa era giunto dall’Africa in Italia. Nel corso della perquisizione domiciliare i finanzieri hanno sequestrato 682 grammi di eroina, che presumibilmente sarebbe stato destinato allo spaccio lungo le zone della riviuera adriatica. Ieri mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari, Carlo Calvaresi, pubblico ministero Mara Flaiani, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto dell’extracomunitario. Entrambi i magistrati si sono trovati concordi, in considerazione dell’elevato quantitativo di droga sequestrato, nell’applicazione più afflittiva della pena, quindi al tunisino è stata confermata la detenzione in carcere in attesa che il giudice per le udienze preliminari decida se rinviarlo o meno a giudizio. A. B. si trova in Italia da nove giorni per cui non conosce la nostra lingua, cosa che ha richiesto, nel corso dell’udienza di ieri, la presenza di un interprete per cui si sono dovute superare non poche difficoltà .