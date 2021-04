Addio alla pietra indiana per la ripavimentazione, piazza Arringo si veste di travertino

ASCOLI - Anche la centralissima piazza Arringo sarà riqualificata e valorizzata con un intervento molto importante sia dal punto di vista architettonico, - ad integrare le numerose opere già programmate per il salto di qualità dell’immagine del centro storico – sia come ciliegina sulla torta per arricchire ulteriormente il dossier per la candidatura di Ascoli a capitale della cultura 2024.



La ripavimentazione

In tale prospettiva, l’ipotesi che si sta prendendo in considerazione sarebbe quella di andare ad utilizzare, per la ripavimentazione della piazza, il travertino bianco del territorio ascolano (anche con il possibile coinvolgimento dell’apprezzato artista Giuliano Giuliani), al posto dell’attuale pietra indiana. Una bella sorpresa, dunque, nell’uovo di Pasqua, emersa in maniera ufficiale nel corso dell’incontro (in modalità digitale) tenutosi nella serata di giovedì scorso che ha visto coinvolte anche realtà come Unicam, Camera di Commercio e Confcommercio. Promotore dell’iniziativa, il sindaco Fioravanti che intende puntare con convinzione su questa riqualificazione della piazza come un vero e proprio biglietto da visita della città e che intende anche coinvolgere tutti gli ascolani, attraverso una sorta di concorso di idee, segnalando possibili proposte o idee per il nuovo volto della piazza e per le relative funzioni.

Un intervento che sarà realizzabile dall’Arengo anche grazie all’impegno dell’assessore regionale al bilancio Guido Castelli, interpellato da Fioravanti, che ha reso possibile – in condivisione anche con la collega di giunta Giorgia Latini – la rimodulazione dei progetti del bando Iti 1 per garantire un adeguato finanziamento per l’importante opera. Tutta l’operazione, per la quale - come detto – il sindaco Fioravanti ha aperto ora il confronto anche con i rappresentanti del mondo delle attività imprenditoriali e del commercio cittadino, oltre al coinvolgimento degli esperti dell’Università di Camerino, sarebbe in realtà partita già da qualche settimana, senza clamore ma con una forte accelerazione.



La risposta

Ed in tal senso, una risposta decisiva è arrivata anche dalla Regione Marche per dirottare su piazza Arringo parte dei finanziamenti del bando Iti 1. A questo punto, Fioravanti ha chiesto, nell’incontro con i rappresentanti di categoria coinvolti, la massima collaborazione in termini di idee e proposte per andare a realizzare il miglio progetto possibile per la piazza Arringo del futuro.



Il concorso di idee

E l’intenzione del primo cittadino è quella di coinvolgere anche i cittadini, invitandoli ad avanzare idee in tal senso. In ogni caso, in base a quanto emerso dall’incontro, un punto fermo sarebbe, come detto, l’utilizzo per la nuova pavimentazione di lastre di travertino bianco, proprio per una spiccata caratterizzazione con materiali locali di pregio, al posto dell’attuale pietra indiana. Piazza Arringo è stata sottoposta a lavori per il rifacimento della pavimentazione, l’ultima volta, tra il 2003 e il 2004, nella prima legislatura in cui sindaco era Piero Celani.

