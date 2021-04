Le Marche all'Expo mondiale di Dubai: due video per raccontare la bellezza infinita

ANCONA - Due video nelle aree tematiche Belvedere e Monografia regionale all’interno del Padiglione Italia. Un comitato di indirizzo, con la funzione di definire i contenuti degli eventi da realizzarsi durante le settimane tematiche e delle progettualità di eccellenza che sarà coordinato dal vicepresidente Mirco Carloni che coadiuvato dal segretario generale Mario Becchetti coinvolgerà i dirigenti delle strutture regionali in base alle tematiche trattate. Sono i tratti principali della delibera approvata lunedì scorso dalla giunta regionale relativa alla partecipazione della Regione Marche all’Expo 2021, in programma a Dubai dal primo ottobre fino a tutto marzo 2022.

L’orientamento del 2019

Il documento ratifica l’orientamento fissato nella delibera del dicembre 2019 dalla giunta Ceriscioli e riprogramma gli impegni di spesa sulla base dello slittamento causa Covid (l’Expo infatti doveva celebrarsi l’anno scorso). Il costo generale dell’operazione sarà 380mila euro da versare al commissariato generale di sezione per l’Italia, l’organo che sovrintende l’organizzazione del Padiglione Italia. La Regione Marche quindi rappresenterà le proprie eccellenze nel Padiglione Italia in due ambienti. Nell’area Belvedere, ci sarà un racconto narrativo del territorio realizzato attraverso un video di circa tre minuti che si ripeterà a rotazione, durante i sei mesi dell’Expo 2020 per circa 12 volte nell’arco di una giornata, per una copertura complessiva di quasi 40 minuti giornalieri ed un costo di 300.000 euro. Invece nell’area Monografia Regionale girerà un filmato della durata di 3 minuti sul tema delle eccellenze e delle competenze regionali, che si ripeterà in loop per un’ora al giorno per una settimana (costo 80.000,00 euro). Il commissariato generale di sezione sta definendo il programma degli eventi del Padiglione Italia, che si svilupperà in undici settimane tematiche. Le Regioni avranno l’opportunità di proporre le proprie eccellenze imprenditoriali e scientifiche attraverso un percorso condiviso con le altre regioni che, valorizzando le singole competenze e specializzazioni, contribuirà a costruire una visione unitaria del Paese.

L’allargamento del comitato

Il comitato di indirizzo «potrà essere ampliato - si legge nella delibera - con rappresentanti della Camera di Commercio delle Marche, delle principali associazioni imprenditoriali, delle Università e di altri eventuali stakeholders presenti sul territorio, per un’ampia condivisione sulle progettualità».

