ASCOLI - La corsa all’apertura di nuovi supermercati inizia a delinearsi anche sul fronte della tempistica. Sono tre le proposte, di altrettanti Gruppi del settore, con iter sbloccato dall’Arengo lo scorso anno, per aprire delle nuove piattaforme commerciali di media vendita, in tre diverse zone della città, ovvero nel quartiere3 di Monticelli, via Piceno Aprutina ed ex deposito Start a Porta Maggiore. Ma tra slittamenti, procedure e decisioni dettate anche da altre valutazioni, il cronoprogramma si diversifica con una sola apertura prevista entro fine 2023 e le altre due previste dal 2024 in poi.

Sarà solo uno dei tre supermercati in programma a giocarsi la possibilità di aprire entro la fine del 2023 (tra novembre e dicembre), ovvero quello con cantiere già avviato dalla Magazzini Gabrielli, a Monticelli sul lato fiume, all’altezza della zona tra la rotatoria di Villa San Giuseppe e l’ospedale Mazzoni. Potrebbe aprire nella primavera 2024, con avvio del cantiere tra ottobre e novembre, la struttura commerciale progettata dalla Lidl che, dopo aver confezionato l’acquisto dell’ex Moscatelli lungo la Piceno Aprutina e aver proceduto alla demolizione del vecchio immobile, ha deciso di far slittare l’avvio dell’intervento. Non ancora partiti i lavori per realizzare il terzo supermercato, quello all’ex deposito Start in viale Indipendenza.

Corsa contro il tempo



ùÈ corsa contro il tempo per la Magazzini Gabrielli per riuscire ad aprire entro l’anno il nuovo supermercato. Con i residenti che hanno già potuto vedere, attraverso i cartelli relativi all’intervento, quale sarà l’immagine della nuova struttura commerciale: un nuovo supermercato Tigre con annessi parcheggi e spazi verdi. Un intervento previsto da tempo con il Contratto di quartiere e sbloccato dal punto di vista urbanistico dall’Arengo, con la supervisione del sindaco Marco Fioravanti e del vice Giovanni Silvestri. La struttura si estenderà su una superficie di 2.100 metri quadrati per una volumetria di 10.500 metri cubi, su un unico piano. L’insediamento prevede anche la realizzazione di parcheggi pubblici nella fascia più ad est del lotto in questione, per complessivi 1.707 metri quadri.

Il nuovo Lidl



Slitterà al 2024, presumibilmente a primavera, l’apertura del nuovo supermercato Lidl sulla Piceno Aprutina. Si svilupperà su una superficie di circa 2mila metri quadrati, un piazzale interno con 96 posti auto tra parcheggi pubblici e privati per gli utenti e alcune aree destinate a verde. Anche il supermercato previsto all’ex deposito Start acquistato nel luglio 2020 dalla società finanziaria Gross Invest (che possiede gli ipermercati “Sì con te”), a questo punto, non essendo iniziati i lavori, non aprirà prima del 2024. La struttura sarà di 1.560 metri quadrati, con aree per la sosta sia a raso che in un piano interrato.