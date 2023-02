ASCOLI - Il 2023 sarà, in città, anche l’anno dei cantieri per gli insediamenti commerciali. La voglia di investire sul territorio ascolano si concretizza, infatti, in nuovi interventi in particolare mirati a realizzare strutture di media vendita, ovvero supermercati, in diverse zone del contesto urbano.

Una direzione che vede in pole position, con cantiere già aperto e lavori avviati dopo lo sblocco delle procedure urbanistiche da parte dell’Arengo, la Magazzini Gabrielli spa per l’insediamento di un nuovo supermercato (al servizio del quartiere di Monticelli e non solo) proprio nell’area sul lato sud dell’asse centrale viario all’altezza dell’ospedale Mazzoni e della rotatoria per Villa San Giuseppe. In questo caso, l’obiettivo sarebbe riuscire ad inaugurare la nuova struttura commerciale entro la fine dell’anno, comunque, prima di Natale. Inoltre, il 2023 vedrà l’avvio di altri due cantieri per altrettanti supermercati: uno nell’area dell’ex Moscatelli, lungo la Piceno Aprutina, che dovrebbe partire entro la prossima primavera, e l’altro all’ex deposito Start, in viale Indipenxdenza, considerando che in questo caso si è appena conclusa tutta la procedura urbanistica con l’Arengo.

Tra ospedale e rondò per Villa San Giuseppe





Con l’apertura del cantiere nell’area prospiciente il tratto dell’asse viario di Monticelli tra ospedale e rotatoria per Villa San Giuseppe, i residenti del quartiere hanno già potuto vedere, attraverso gli specifici cartelli relativi all’intervento, quale sarà l’immagine della nuova struttura commerciale. Ovvero un nuovo supermercato Tigre con annessi parcheggi e spazi verdi. Un intervento previsto da tempo con il Contratto di quartiere e sbloccato dal punto di vista urbanistico dall’Arengo, con la supervisione del sindaco Fioravanti e del vice sindaco Silvestri. Si tratta di una struttura che si estenderà su una superficie di 2.100 metri quadrati per una volumetria di 10.500 metri cubi. Quindi un volume decisamente inferiore a quello massimo consentito di 27mila metri cubi (una riduzione del 61%).

L’immobile si concretizzerà in un unico volume monopiano che ospiterà, come detto, un nuovo supermercato al servizio del quartiere, in posizione baricentrica. L’insediamento prevede anche la realizzazione di parcheggi pubblici nella fascia più ad est del lotto in questione, per complessivi 1.707 metri quadri. Nella fascia più ad ovest, invece, è previsto uno spazio verde privato. E la Magazzini Gabrielli si occuperà anche dell’urbanizzazione di ulteriori aree limitrofe, con destinazione a parcheggio pubblico e con un intervento di pulizia e manutenzione straordinaria dell’area verde all’altezza della rotatoria di fronte a Villa San Giuseppe. Per quanto riguarda la tempistica, si punta a concludere l’intervento entro l’anno, considerando che già in occasione di altri insediamenti il Gruppo Gabrielli è sempre riuscito a stringere i tempi il più possibile.

La sfida



Una ulteriore sfida contro il tempo è quella programmata per il supermercato a marchio Lidl previsto nell’area ex Moscatelli, dove il vecchio immobile è stato già demolito totalmente. In questo caso, la catena della grande distribuzione che ha previsto la nuova apertura ad Ascoli, secondo il cronoprogramma, dovrebbe aprire il cantiere per la costruzione del nuovo edificio commerciale entro la prossima primavera, compatibilmente con gli altri insediamenti da realizzare in altre città italiane. Riguardo la conclusione dell’intervento, prevista entro il 2023, tutto dipenderà dalla data di avvio e dall’andamento dei lavori. Di fatto, si realizzeranno un supermercato per una superficie di circa 2mila metri quadrati, un piazzale interno con 96 posti auto tra parcheggi pubblici e privati per la sosta degli utenti e alcune aree destinate a verde.



Altro supermercato in arrivo, con il cantiere che partirà sempre nel 2023, quello previsto all’ex deposito Start, su viale Indipendenza, acquistato nel luglio 2020 dalla società finanziaria Gross Invest che possiede gli ipermercati “Sì con te”. La struttura che si andrà a realizzare, dopo la demolizione di quella attuale, sarà di 1.560 metri quadrati, con aree per la sosta sia a raso che in un piano interrato.