Fuga di gas, controlli anche al Ventidio Basso: preoccupazione poi il sollievo

ASCOLI - Allarme e preoccupazione: i vigili del fuoco sono interventi per una fuga gas in via del Trivio ad Ascoli Piceno. La squadra proveniente dalla Centrale VVF di Ascoli Piceno che è intervenuta ha delimitato l’area verificando con scrupolo, mediante l’utilizzo di strumentazioni, anche all’interno degli edifici prospiciente la via tra i quali anche il teatro Ventidio Basso. Successivamente la squadra è rimasta in assistenza durante le fasi di riparazione della rottura da parte della ditta preposta. Le operazioni si sono concluse alle 18 circa.