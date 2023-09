ASCOLI - Semaforo verde da Palazzo Arengo a una nuova ondata di interventi per sistemare strade, vie e altri spazi comunali in diverse zone della città e nelle frazioni. Un pacchetto da circa 2,7 milioni di euro che la giunta ha appena varato su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti e proposta presentata dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli che include il progetto definitivo con un elenco di complessivi 19 cantieri, da avviare gradualmente nei prossimi mesi. Si tratta di lavori che spaziano dalla sistemazione straordinaria di arterie di collegamento e marciapiedi, ma anche di messa in sicurezza e sistemazione di servizi. Prende il via, dunque, questo nuovo percorso di riqualificazione della viabilità e degli spazi a disposizione dei cittadini che era già stato previsto all’interno del Piano opere pubbliche con la provvista finanziaria, come detto, di 2,7 milioni di euro da garantire con specifico mutuo, in attesa di definire la mappa dettagliata degli interventi.





Sono 19 le zone che a breve accoglieranno nuovi cantieri per la manutenzione straordinaria di strade, vie e altri spazi pubblici che l’amministrazione comunale ha ritenuto necessari in questa fase. E la conferma arriva dallo stesso sindaco Fioravanti che rimarca lo stanziamento «di 2 milioni e 750mila euro da investire in interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici urbani ed extraurbani. Un impegno importante per la nostra giunta per la sistemazione e il miglioramento di centro storico e frazioni». «Un altro importante tassello – aggiunge l’assessore Cardinelli - per la riqualificazione di spazi e strade in città e nelle frazioni che va ad integrare il già cospicuo numero di interventi effettuati o in corso. Si tratta degli interventi ritenuti più urgenti in questa fase che vanno ad ampliare quanto già fatto finora. Per i quartieri, ad esempio, interverremo a Borgo Solestà in via Verdi, in via Vivaldi e altre vie limitrofe, chiaramente senza dimenticare il progetto già approvato per l’area Shangai. A Campo Parignano gli interventi riguarderanno viale Vellei, piazza Giacomini e il rifacimento dei marciapiedi sul lato sud del Lungo Tronto dopo i lavori già conclusi sul lato nord. Importanti anche i cantieri a Porta Maggiore, da via Kennedy a via Cola d’Amatrice per sede stradale e marciapiedi e poi dalla fine di via Napoli alla Piceno Aprutina e alla zona di San Filippo oltre a quelli a Monticelli e in altre zone e frazioni».

Le strade



Nel dettaglio, gli interventi in questione sono previsti in via Kennedy, via Cola d’Amatrice e via San Severino; nel piazzale vicino al rifornimento Agip a Monticelli; in largo delle Camelie; in via Verdi, in via Vivaldi e vie limitrofe a Borgo Solestà; in viale Vellei, sul ponte di Campo Parignano e alla rotatoria di piazza Giacomini; sul tratto sud del Lungo Tronto (marciapiedi); in via Zeppelle e nella zona dello stadio Del Duca; in via Piceno Aprutina; lungo la pista ciclabile in largo dei Gerani per la messa in sicurezza di un muro di contenimento; in via Santi Filippo e Giacomo; sulla circonvallazione nord nella zona della caserma dei carabinieri; altro intervento sempre sulla circonvallazione nord nel tratto che va dallo stadio al Villaggio Santa Marta, nella strada comunale Cimarosa a Monterocco. Per quanto riguarda, invece, le frazioni e, quindi, le strade più decentrate del capoluogo piceno, i lavori sono previsti sulla strada di Polesio, su quella di Colonnata, sulla strada Pittima, inoltre due interventi in altrettanti tratti sulla strada di Valle Fiorana per la messa in sicurezza da frane e un intervento per la regimentazione delle acque in via Ferretti. A questo punto, l’amministrazione comunale procederà dal punto di vista operativo con l’avvio delle procedure di gara per poter arrivare all’affidamento degli interventi da andare poi gradualmente a realizzare nell’arco dei prossimi mesi.