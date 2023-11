ASCOLI - Ladri in azione alla stazione ferroviaria di Ascoli. La notte scorsa, qualcuno si è introdotto all’interno dell’edificio di Porta Maggiore e ha preso di mira una delle due casse automatiche per l’emissione dei biglietti, sistemate ai lati dello sportello per l’emissione dei titoli di viaggio.

Approfittando del fatto che fino alle prime ore del giorno la stazione non è frequentata, i ladri hanno potuto agire indisturbati nel cuore della notte. Una volta all’interno, hanno divelto il pannello di protezione della cassa automatica e hanno concentrato la loro attenzione sul cassetto dei soldi in contanti.

Avevano l'antifurto

Hanno cercato di aprirlo ma senza successo dal momento che negli sportelli automatici sono previsti dei dispositivi antifurto. I malfattori, pertanto, sono stati costretti a desistere dal loro intento; non è escluso che possano essere stati messi in fuga dall’arrivo di qualcuno.

Ieri mattina, l’amara scoperta quando in stazione sono arrivati gli addetti e primi passeggeri che si sono subito resi conto del tentativo di furto che era stato messo in atto nelle ore precedenti. Sono state allertate le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto per i rilievi di rito alla ricerca di alcuni elementi che potrebbero risultare utile all’eventuale individuazione di coloro che hanno messo in atto il tentativo di furto che non è andato in porto ma che ha provocato dei danni alla cassa automatica divenuta inutilizzabile.