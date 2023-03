Ascoli, reddito di cittadinanza tolto per una vincita non dichiarata, ma gli hanno rubato l'identità: assolto

MALTIGNANO - Accusato di non avere dichiarato una grossa vincita online perde il reddito di cittadinanza. Un cittadino di Maltignano è stato assolto perché il fatto non sussiste. Dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno con la determinante collaborazione dell’Ufficio di PG dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Marche, è risultato che c'era stato un furto d'identità per cui da vittima era risultato imputato.

Rissa in tribuna in Terza categoria, Offagna si arrende: «Partite a porte chiuse»

Ora il cittadino italiano innocente dovrà richiedere che gli venga corrisposto il reddito di cittadinanza non goduto per tutto il periodo di durata delle indagini e del processo, inoltre concluse le indagini contro il vero reo potrà costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il fatto di essere finito sotto processo ingiustamente. Si attendono gli sviluppi della vicenda.