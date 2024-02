Differenziata a rischio, settemila famiglie ascolane senza kit: consegna estesa al 2 marzo

ASCOLI - La grande corsa al ritiro gratuito dei sacchetti per la raccolta differenziata, ad Ascoli, continuerà anche dopo la scadenza inizialmente fissata per oggi, sabato 17 febbraio. Alla fine le società Ascoli servizi comunali ed Ecoinnova (che gestiscono il servizio di raccolta rifiuti col porta a porta nel capoluogo piceno), in raccordo con l’amministrazione comunale, hanno deciso di optare per una proroga della distribuzione dei kit ai cittadini fino al 2 marzo. Una scelta dettata dalla volontà di consentire a tutti gli utenti del territorio ascolano di riuscire a dotarsi anche per l’anno 2024 del materiale necessario per il conferimento serale dei rifiuti. Tanto più alla luce del fatto che, a ieri, risultavano oltre 13mila gli utenti che avevano già ritirato i sacchetti gratuitamente, ma che, comunque, all’appello mancherebbero ancora 7mila famiglie, visto che le utenze servite sono circa 20mila.

Ritiro e proroga

Tutti i ritardatari o coloro che, comunque, fino ad oggi si sono dimenticati di ritirare gratuitamente i sacchetti per la raccolta differenziata in città, su input dell’Arengo proprio come avviene ormai da diversi anni, potranno avere, dunque, la possibilità di rifornirsi fino al 2 marzo.

Basterà, come avvenuto finora, recarsi al centro di distribuzione di Ecoinnova in via Calzecchi Onesti (una traversa della Piceno Aprutina), ormai da anni punto di riferimento per la consegna del materiale per il porta a porta. Un’estensione temporale di 15 giorni, dunque, per i circa 7 mila cittadini-utenti mancanti all’appello. Come sempre, anche per il periodo di proroga rimarranno gli stessi orari di apertura del centro distribuzione: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato l’apertura è prevista solo nella mattinata, dalle 9 alle 13. Del resto, sul fronte della raccolta differenziata, grazie al porta a porta, si è riusciti addirittura ad arrivare a una percentuale di circa il 70%, sia per l’efficiente organizzazione di Ascoli servizi comunali-Ecoinnova per la crescente collaborazione da parte dei cittadini ascolani che, invece, diversi anni prima, erano poco abituare a conferire rifiuti differenziando.

Giardini e manutenzione

Nel frattempo, si è conclusa l’esperienza molto positiva che ha visto l’impresa edile ascolana Panichi srl curare in maniera impeccabile la manutenzione dei giardini comunali di corso Vittorio Emanuele per tre anni, attraverso il bando dell’Arengo denominato “Adotta un monumento, un’aiuola, un’area verde, una rua" finalizzato a coinvolgere imprese e cittadini per la cura di alcuni spazi cittadini. Un’esperienza molto positiva, con diversi interventi di cura e miglioramento dei giardini posti in essere dall’impresa Panichi. Ed ora, per mantenere un alto livello qualitativo della manutenzione di quella zona tornata gradevole e sicuramente più fruibile, l’Arengo ha scelto di affidarli in cura alle società specializzate Ascoli servizi comunali-Ecoinnova che si occupano già da tempo, sulla base dell’accordo col Comune, di molte altre aree rilevanti della città.