ASCOLI - E' tempo di grandi cambiamenti per i cavalieri della Quintana. Massimo Gubbini di Porta Tufilla sembrerebbe vicino all’addio alle giostre dopo il grave infortunio di due mesi fa , Pierluigi Chicchini sarà sostituito da Tommaso Finestra, protagonista del futuro di Sant’Emidio, Nicholas Lionetti e la Piazzarola potrebbero separarsi. Restano saldi in sella Luca Innocenzi a Porta Solestà e Lorenzo Melosso a Porta Romana e Lorenzo Savini a Porta Maggiore.

L’incidente



Il gravissimo incidente avvenuto a Foligno purtroppo potrebbe portare Gubbini a lasciare. In quel caso il sestiere rossonero dovrà guardarsi intorno. Un possibile candidato potrebbe essere Raul Spera, 23 anni di Todi, proveniente dalla scuola cavalieri di Foligno. Nella Giostra della Rivincita di Foligno aveva sostituito Nicholas Lionetti per il Rione Pugilli, conquistando il terzo posto. Davanti a Spera l’altro papabile, Alessandro Candelori, 31 anni di San Gemini. Per lui piazza d’onore a Foligno, a soli sette centesimi dal vincitore Tommaso Finestra. Il trionfatore della Giostra della Rivincita difenderà anche l’anno prossimo i colori rossoverdi di Sant’Emidio.

A breve ci sarà l’investitura ufficiale. Ritroverà di sicuro Lorenzo Melosso e Porta Romana, freschi vincitori dell’ultima Quintana, e il recordman Luca Innocenzi con Porta Solestà. Prima delle giostre ascolane, Porta Maggiore aveva già riconfermato Lorenzo Savini, mentre Piazzarola potrebbe decidere il cambio della guardia. Al momento sembra in forte dubbio la riconferma di Nicholas Lionetti, protagonista del drammatico infortunio ad agosto che ha portato all’abbattimento della cavalla Look Amazing.

Nelle prossime ore il comitato biancorosso si riunirà. Il rapporto con Lionetti potrebbe chiudersi. All’orizzonte si fanno strada due ipotesi: Davide Dimarti e Mario Cavallari. Entrambi sono giovani: 18 anni il primo e 21 il secondo. Dimarti, offidano, è stato il secondo a Sant’Emidio come vice di Chicchini ed è cresciuto con Massimo Olori. Cavallari, serviglianese, si è formato sotto la guida dell’esperto Cino Felici.