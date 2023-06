ASCOLI - Fuoriprogramma alle prove ufficiali della Quintana di Foligno, che si sono svolte domenica sera al campo dei giochi della città umbra. In tribuna, si è acceso un parapiglia che ha visto coinvolti i rionali del Morlupo e, sebbene in maniera marginale, anche il cavaliere del Cassero Luca Innocenzi, intervenuto in difesa di alcuni familiari.

Il video della colluttazione, è stato rilanciato attraverso i social e i telefonini, ed ha varcato i confini della stessa città umbra. Innocenzi, infatti, è protagonista nelle Giostre di tutta Italia e cinque volte su cinque si è laureato miglior cavaliere della penisola. Ad Ascoli difende i colori del sestiere di Porta Solestà e, manco a dirlo, detiene il record assoluto di vittorie, tutte conquistate per l’arme gialloblù.

Le immagini



Il Commissariato di Foligno ha comunicato di aver deferito all’autorità giudiziaria cinque persone indagate per il reato di rissa aggravata. Tre di questi si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno dove, al termine degli accertamenti, sono state diagnosticate lesioni guaribili in 15, 10 e 5 giorni. Dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, la Polizia ha identificato cinque dei probabili dieci partecipanti alla rissa. Il commissariato rende noto anche che è in corso di valutazione l’adozione di provvedimenti da parte del questore di Perugia. Il rione Cassero sta con il fiato sospeso ed anche nelle altre Giostre si attendono decisioni sul caso.

Se venisse riconosciuto un suo coinvolgimento diretto, Innocenzi rischierebbe il Daspo, che gli impedirebbe di gareggiare ovunque. Intanto, appare scontata l’apertura di un procedimento da parte della Commissione di giustizia e disciplina dell’Ente Giostra. Alcuni rioni, inoltre, hanno chiesto la convocazione di una riunione straordinaria.