Quintana, il corteo storico si ferma all'improvviso e Ivan chiede in sposa la dama Marina Nardinocchi al suono delle chiarine

ASCOLI - Quintana con profumo di fiori d'arancio. Oltre alla vittoria del Palio di luglio il sestiere di Porta Solestà ha fatto festa anche per un altro (lieto) evento: durante la sfilata del corteo storico, infatti, c'è stata la proposta di matrimonio che la dama di luglio di Porta Solestà Marina Nardinocchi ha ricevuto durante la sfilata.

La dama Marina chiesta in sposa durante il corteo storico al suono delle chiarine

La location scelta è stato il ponte di Solestà che dà nome al sestiere.

Mentre i figuranti gialloblù si avvicinavano al centro di Ascoli per partecipare al corteo in direzione del campo dei giochi dello Squarcia, improvvisamente è arrivato uno ordine di fermarsi proprio mentre la dama, Marina Nardinocchi, era al centro del ponte, famoso per essere visitabile al suo interno e meta di turisti.

Il suo fidanzato, Ivan Pistolesi al suono delle chiarine, si è inginocchiato davanti alla dama-fidanzata e, mostrandole l'anello, le ha chiesto di sposarlo. Lei ovviamente ha risposto di sì. E vissero tutti felici e contenti.