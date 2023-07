ASCOLI - Emozioni fino all’ultima tornata alla Quintana dove il palio è stato deciso solamente all’ultimo assalto. Alla fine ha vinto il cavaliere Luca Innocenzi di Porta Solestà proprio al fotofinish con 1990 punti, 50 di scarto con Melosso di Porta Romana. Proprio lui il cavaliere più contestato dal pubblico non solestante dopo il Daspo alla Quintana di Foligno. Al secondo posto un’ottima prestazione di Lorenzo Melosso. Al terzo posto il promettente esordiente come Finestra di Sant’Emidio, A seguire Coppari di Poprta Tufilla e poi Savini di Porta Maggiore e infine Piazzarola con Lionetti, il più veloce ma tradito dalle penalità.



Prima tornata



Ha aperto la 95° edizione della Giostra il debuttante di Sant’Emidio Tommaso Finestra in sella a In The World. Una bella tornata con 51”5 e tre centri per un totale di 670 punti. È stata poi la volta di Lorenzo Melosso di Porta Romana su Magic Strike. Per lui 51”.7 con qualche sbavatura: un centro fallito e una penalità, per un totale di 616. Terzo sull’otto di gara Luca Innocenzi di Porta Solestà con Katy Way. Qualche errore anche per il gialloblu che ha impiagato 50”.5 ma con un 80 e una penalità: totale 640 punti. Nicholas Lionetti di Piazzarola che montava Look Amazing è stato velocissimo in 49”.7 ma ben 7 penalità. Nonostante i tre centri ha totalizzato 496 punti Poi è stata la volta di Denny Coppari di Porta Tufilla su Speedwell Blu che tornava dopo 8 anni (l’ultima volta alla Piazzarola). Un buon punteggio di 650 punti, maturato per il tempo di 51”.5 e un errore al bersaglio. Ultimo a calcare l’otto di gara è stato l’altro esordiente Lorenzo Savini con Adivinadora. Il punteggio è stato di 572 con tre errori al bersaglio e un tempo di 53”.4.



Seconda tornata



È ripartito il rossoverde Finestra, in testa dopo il primo turno di assalti. La sua tornata è stata meno brillante: preciso al bersaglio, ma due penalità e un tempo di 51”.6 per un totale di 608 (1.278). Poi è toccato al rossazzurro Melosso scendere in pista. Per lui 51”.7 e tre centri con un bottino di 666 (1.282). Il gialloblu Innocenzi ha concluso la fatica in 51”.3 e l’en plein al bersaglio: 676 punti (1.316). Curiostà, ha spaccato la lancia sorto l’impugnatura. Inservibile per la rìterza tornata. Lionetti è stato di nuovo velocissimo (49”.9) e preciso al moro, ma ancora una penalità. Totale 672 (1.148). Coppari ha fallito un centro e ha impiegato 52”. Per lui 640 punti (1.290). L’ultimo a scendere sull’otto di gara è stato Savini.



La dedica



«Max mi manchi» è la dedica che il cavaliere vittorioso di Solestà ha fatto a Gubbini rimasto coinvolto nell’infortunio di una settimana fa dove è finito in Rianimazione. «Ho vinto nonostante mi fossi rotto la lancia dopo l’assalto della seconda tornata».