ASCOLI - C’è fibrillazione nel mondo dei Palii e delle Giostre a cavallo alla luce della convocazione, per la tarda mattinata di martedì 12 settembre, da parte del Ministero della Salute, di un tavolo di lavoro inerente la sicurezza dei cavalli nelle manifestazioni popolari. Un summit che, al momento, pare riguardare soltanto la manifestazione principe, cioè il Palio di Siena. Non sono stati invitati rappresentanti di altre città che ospitano Giostre a cavallo, ma è ragionevole supporre che qualora il Ministero dovesse prendere delle decisioni possano produrre, a cascata, effetti anche sulle rievocazioni storiche tra cui la nostra Quintana.





Il Ministero ha richiesto la presenza, confermata dal Comune toscano, di una delegazione composta dal veterinario della Commissione comunale Giuseppe Incastrone, oltre che dal sindaco Nicoletta Fabio, dal responsabile dell’Ufficio Palio Guido Collodel e dall’amministratore delegato del Consorzio per la tutela del Palio Fulvio Bruni. Saranno presenti anche due veterinari che in passato sono stati membri della commissione veterinaria del Palio di Siena: Guido Castellano e Marco Pepe.

Che succede?





Da Siena, non trapelano indiscrezioni sui contenuti del tavolo di lavoro a Roma. Il Ministero, evidentemente, non è rimasto insensibile all’eco mediatica provocata dagli infortuni occorsi ai cavalli nei mesi di luglio ed agosto ed ha deciso di confrontarsi con chi organizza eventi cavallereschi da più tempo. A Foligno durante le prove non ufficiali è morto un cavallo e nell’incidente il cavaliere Massimo Gubbini si è ferito in maniera molto grave. Ad Ascoli nel corso della Quintana di agosto il cavallo di Piazzarola Look Amazing è finito rovinosamente a terra ed è stato caricato sull’ambulanza veterinaria, ma le fratture riportate sono state così gravi che è stato abbattuto; infortunio alla spalla anche per il cavaliere Nicholas Lionetti. A Siena durante la carriera del 16 agosto, i cavalli Abbasantesa e Antine Day, toccati in sorte rispettivamente alla contrada della Giraffa e a quella dell’Istrice, si sono infortunati e sono stati sottoposti ad intervento chirurgico.