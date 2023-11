ASCOLI - Il grande giorno è arrivato: la Quintana oggi sarà di scena a Milano. Il capoluogo lombardo farà da cornice all’anteprima nazionale in vista delle celebrazioni del settantennale della rievocazione storica. Nel primo pomeriggio sfileranno in abiti medievali presso piazza Cannone (nella zona antistante il Castello Sforzesco). Poi i riflettori si sposteranno su Spazio Bergognone 26, in zona Tortona (a pochi passi dal naviglio grande): è qui, nell’area concessa dall’imprenditore ascolano Graziano Giordani, che verranno esposti abiti storici, cimeli e alcuni dei Palii più belli e significativi della storia quintanara.

All’ombra della Madonnina saranno presenti il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. All’appuntamento attesi anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore alla cultura di Milano, Tommaso Sacchi, oltre al presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Marco Osnato, e due artisti ascolani d’eccezione: Saturnino Celani, protagonista con un dj set, e Dario Dardust Faini. Questi i nomi dei figuranti della Quintana. Gruppo comunale: Rachele Antonelli, Alfredo Bertone, Alessandro Carboni, Davide Ciccantelli, Andrea Ciccanti, Daniele Di Flavio, Gino Fioravanti, Daniela Mancone, Andrea Marozzi, Luigi Miozzi, Alessio Nociaro, David Paolini, Beatrice Petracci, Nicolò Ricci Pacifici, Luigia Rossi Brunori, Gaia Sisti, Simone Spinucci e Marco Terrani. Per Piazzarola: Claudio Agostini, Andrea Frollo, Rocco Palumbi e Chiara Piccinini. Per Porta Maggiore Valentino Carosi, Federico Cittadini, Nise Giganti e Marcello Spurio. Per Porta Romana Ruggero Paolini. Per Porta Solestà Alessio Agostini e Angelo Spadea. Per Porta Tufilla Federica Gentili, Giacomo Parissi e Piergiorgio Travaglini. Per Sant’Emidio Nicolò Camaioni. A rappresentare il consiglio degli anziani ci sarà Valeria Brunozzi.



Intanto stasera, nella cerimonia in programma a San Secondo Parmense, Lorenzo Melosso riceverà il premio come “Miglior cavaliere d’Italia”. Si tratta della sesta edizione dell’iniziativa promossa da Roberto Parnetti. Il cavaliere ascolano quest’anno si è portato a casa la Quintana di Ascoli di agosto, Sulmona e San Ginesio. Dietro di lui ecco Luca Innocenzi. Primo posto anche per la Scuderia Atlanda di Emanuele Capriotti.