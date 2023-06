ASCOLI - La Quintana perde il suo re. Luca Innocenzi, recordman e trionfatore in 15 Giostre, è costretto ad abdicare. Il cavaliere di Porta Solestà è stato sospeso per due mesi dalla Fise, la Federazione italiana giochi equestri: addio alle Quintane di luglio e agosto.



I fatti



Al termine delle prove della Giostra di Foligno, Innocenzi era rimasto coinvolto in un parapiglia sugli spalti: denunciato per rissa aggravata era arrivato il Daspo. Il cavaliere si era subito scusato e aveva annunciato il passo indietro a Foligno. Poche ore fa i vertici federali hanno accolto la decisione della giustizia ordinaria e hanno emesso la sospensione: Innocenzi è out per i prossimi due mesi da ogni Giostra o Palio. Nel frattempo nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuta un’audizione online tra le parti in causa: si tenterà in extremis un ricorso per la Giostra di agosto, ma le possibilità sono ridotte. Il cavaliere non ha potuto così partecipare alle prove ufficiali cronometrate di ieri sera al campo Squarcia. Porta Solestà incassa il colpo dopo le ultime ore molto convulse. «Innocenzi è stato sospeso per due mesi dalla Fise in seguito a vicende legate alla Quintana di Foligno. Il comitato di Sestiere si è riunito, ha preso atto della situazione e sta lavorando per sostituire Luca Innocenzi nelle due giostre 2023».

APPROFONDIMENTI LA RIEVOCAZIONE Quintana, una studentessa e una negoziante saranno le dame del sestiere di Porta Tufilla LA VIABILITA' Ascoli, i cantieri fanno cambiare strada alla Quintana. Chiuso viale Trieste, reso noto il percorso di quest'anno



I sostituti



Scatta così il toto-cavaliere. In pole position ora sembra esserci Tommaso Finestra, 23enne di San Gemini (Terni), in campo anche nella Quintana di Foligno di sabato scorso, vinta da Massimo Gubbini. La tenzone umbra è parsa un antipasto della Giostra ascolana e ha visto sfidarsi, oltre al cavaliere di Porta Tufilla, anche Lorenzo Melosso, Nicholas Lionetti, Pierluigi Chicchini. E insieme a loro c’era anche Mattia Zannori, il preferito dalla dirigenza gialloblù per il dopo Innocenzi. L’ex cavaliere di Porta Maggiore, oggi sostituito da Lorenzo Savini, darebbe maggiore affidabilità, vista la sua esperienza nell’otto ascolano, tuttavia c’è l’insormontabile ostacolo del nulla osta da risolvere con il sestiere neroverde. Curiosità. Tra Zannori e Finestra sarà una sfida in famiglia: i due sono cugini di primo grado e in passato sono stati entrambi alla corte di Porta Maggiore come primo e secondo cavaliere. L’arcano sarà svelato con ogni probabilità oggi: il sestiere gialloblù, assente alle prove di ieri, ha chiesto la possibilità di far scendere in pista allo Squarcia stasera e domani Finestra e probabilmente anche Leonardi. Infine in serata intorno alle 21 le prove sono state sospese momentaneamente per la caduta di Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio, subito soccorso e portato in ambulanza in ospedale.